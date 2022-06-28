Всесвітньо відомий французький виробник шин Michelin йде з Росії

Всесвітньо відомий французький виробник шин Michelin оголосив про намір до кінця року передати свій бізнес в Росії місцевому управлінню, яке не пов'язане з компанією.

Нова організація в РФ працюватиме через незалежну структуру від Michelin.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Після припинення виробничої діяльності в Росії 15 березня Michelin підтверджує, що технічно неможливо відновити виробництво, зокрема через проблеми з поставками, в умовах загальної невизначеності. Тому група змушена запланувати передачу всіх своїх операцій у Росії до кінця 2022 року і розглядає можливість передачі контролю над своїми адміністративними, збутовими та промисловими операціями поточному місцевому керівництву. Водночас Michelin готує для своїх співробітників найбільш сприятливі умови", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що в Michelin Russia працює близько тисячі людей, зокрема 750 на заводі в Давидово, розташованому приблизно за сто кілометрів від Москви.

"Об’єкт має щорічну виробничу потужність від 1,5 до 2 мільйонів шин, в основному для легкових автомобілів. Продажі Michelin в країні становлять 2% від загального обсягу продажів групи і 1% від світового виробництва автомобільних шин", - пишуть у компанії.

Michelin — всесвітньо відомий виробник шин. Компанія відома також як видавець одного з найавторитетніших ресторанних рейтингів Європи.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, запровадили проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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