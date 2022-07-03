Євросоюз може надати Україні понад 500 млрд євро на відбудову після війни

Євросоюз може надати Україні понад 500 млрд євро на відбудову після війни

Європейський союз може на 500 млрд євро профінансувати відбудову України після війни.

Вже 4-5 липня українська делегація у швейцарському місті Лугано планує представити свій план відновлення України після війни.

Про це пише Вloomberg.

За словами джерел видання, план, який складається з приблизно 2000 сторінок, буде представлений на конференції 4-5 липня в швейцарському місті Лугано. Він окреслить широкий перелік інфраструктурних і безпекових проектів, інвестицій у клімат і цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Представники Європейського Союзу заявили, що можуть надати основну частину загальної фінансової допомоги, обсяг якої може перевищити 500 мільярдів євро (523 мільярди доларів).

Європейська комісія вивчає варіанти фінансування, які включають гранти та позики. Однією з можливостей є спільне запозичення на ринках, подібне до механізму збору коштів для фонду відновлення ЄС після пандемії.

Нагадаємо, президент Чехії змінив своє ставлення до України після повномасштабного вторгнення Росії. Мілош Земан виступив за постачання зброї та навчання військовослужбовців Збройних сил України.

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