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Курс валют на 11 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 11 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 11 червня 2024-го. / Фото: Національний банк України

НБУ знову підвищив офіційний курс долара.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 червня. Долар здорожчав на 18 коп. Євро втратив аж 40 коп. Польський злотий - 19 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,42 грн (+18 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,47 грн (-40 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,04 грн (-19 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн
  • "ПУМБ" – 40,20-40,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,20-40,85 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,20-40,80 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,35-44,35 грн
  • "ПУМБ" – 43,70-44,30 грн
  • "Укрсиббанк" – 43,25-44,25 грн
  • "Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,19-10,36 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • "Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн

Як повідомлялося, в Україні долар швидко дешевшає. Курс опустився помітно нижче за 41 грн/долар. Фінансові аналітики вважають, що це сталося насамперед завдяки діям регулятора

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