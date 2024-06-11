У Москві був убитий колаборант, колишній "начальник міліції" Краматорська Денис Безпроскурний. Його ще навесні 2014 року на "посаду" призначив російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Безпроскорний помер унаслідок ножового поранення. Його зарізав катаною колишній чоловік співмешканки Наталії. Це сталося, коли колаборант разом із жінкою приїхали до її ексчоловіка "про щось порозмовляти".

"Поблизу одного з житлових будинків завдав не менше одного удару ножем катана в область грудної клітини чоловіка. Потерпілий був доправлений до однієї зі столичних лікарень, але не дивлячись на зусилля лікарів, помер від отриманих ушкоджень", – розповіли в московській поліції.

До слова, у квітні у Москві підірвали автомобіль експрацівника СБУ Василя Прозорова, який ще 10 років тому пішов на співпрацю з ворогом, а згодом переїхав до РФ.

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