Астрологічний прогноз на 1 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, призведуть до прямо протилежного результату, тому сьогодні бажано лише планувати майбутні професійні звершення, а не втілювати їх у життя.
Символ дня: дикий кабан.
Стихія дня: Земля.
Енергетика дня: енергії цього дня не бракуватиме, але витрачати її потрібно економно.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: колір морської хвилі.
Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон.
За яку частину тіла відповідає: стравохід.
Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тому важливо одразу ж звернутися по допомогу до лікаря.
Сни дня: у снах нинішньої ночі велике значення має сюжет: якщо він гарний, людина може не хвилюватися через своє майбутнє, а от поганий є попередженням про те, що необхідно зробити, аби виправити помилки.
Афоризм дня: "Ми самі маємо стати тими змінами, які хочемо побачити у світі" (Магатма Ґанді).
Геометрична фігура дня: квадрат – символ стійкості і надійності.
Ангел-охоронець дня: Усавель – дарує своїм підопічним везіння у будь-яких справах.
Магія та містика дня: можна читати замовляння на залучення любові й успіху у справах, особливо фінансових.
Табу дня: зробивши комусь зло, людина відразу отримає відповідь у вигляді бумеранга.
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