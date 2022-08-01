Астрологічний прогноз на 1 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, призведуть до прямо протилежного результату, тому сьогодні бажано лише планувати майбутні професійні звершення, а не втілювати їх у життя.

Символ дня: дикий кабан.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: енергії цього дня не бракуватиме, але витрачати її потрібно економно.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тому важливо одразу ж звернутися по допомогу до лікаря.

Сни дня: у снах нинішньої ночі велике значення має сюжет: якщо він гарний, людина може не хвилюватися через своє майбутнє, а от поганий є попередженням про те, що необхідно зробити, аби виправити помилки.

Афоризм дня: "Ми самі маємо стати тими змінами, які хочемо побачити у світі" (Магатма Ґанді).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ стійкості і надійності.

Ангел-охоронець дня: Усавель – дарує своїм підопічним везіння у будь-яких справах.

Магія та містика дня: можна читати замовляння на залучення любові й успіху у справах, особливо фінансових.

Табу дня: зробивши комусь зло, людина відразу отримає відповідь у вигляді бумеранга.

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