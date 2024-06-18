Астрологічний прогноз на 18 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яке починання принесе удачу, тому не тільки можна, а й варто братися за нові – як професійні, так і домашні – справи.

Символ дня: Коло.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий, аметистовий.

Щасливого каміння дня: опал, рубін.

За якусь частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому необхідно відразу ж звернутися до лікаря та дотримуватися всіх його рекомендацій. Не можна здавати кров та робити хірургічні операції.

Харчування дня: важливо стежити за свіжістю та якістю продуктів – надто велика ймовірність харчового отруєння. Не можна вживати алкоголь та сильнодіючі ліки.

Стрижка дня: волосся можна стригти без обмежень.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай культур зі їстівними «вершками», при цьому важливо пам'ятати, що його потрібно вживати відразу – для тривалого зберігання він не годиться.

Магія та містика дня: потрібно опрацьовувати карму, роблячи добрі справи.

Сни дня: сни нинішньої ночі не лише розкажуть людині про проблеми, які їй потрібно вирішити, а й підкажуть, як це краще зробити.

Табу дня: у поїздки – як ближні, так і далекі – сьогодні краще не вирушати.

Цитата дня: «Нікому не бажаю поганого, бо з бумерангом неможливо домовитись»(Моніка Белуччі).

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