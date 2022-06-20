Астрологічний прогноз на 20 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від роздумів та підготовки можна – і навіть потрібно – перейти до дії, будь-яка робота буде ладнатися, а результати перевершать навіть найсміливіші очікування. Особливе піднесення відчують люди, професія яких пов'язана із творчістю – актори, режисери, музиканти, художники, архітектори: вони можуть розраховувати на польотну творчу натхнення.

Символ дня: Пегас, Сонце.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий.

Щасливі камені дня: олександрит, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко минають і не залишають неприємних наслідків, але це не означає, що їх можна пускати на самоплив – навпаки, бажано одразу ж звернутися до лікаря і не нехтувати його порадами та рекомендаціями.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є віщими, тому не варто звертати на них увагу.

Афоризм дня: «Якщо бачу далі, це тому, що стою на плечах гігантів» (Ісаак Ньютон).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Асфер – допомагає подолати ворогів та недоброзичливців.

Магія і містика дня: можна ворожити – карти правдиво дадуть відповідь на будь-якепоставлене їм запитання.

Табу дня: необхідно відмовитись від шкідливих звичок – особливо це стосується алкогольних напоїв та куріння.

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