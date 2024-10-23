Астрологічний прогноз на 22 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна здійснювати важливі угоди та укладати серйозні договори.

Символ дня: Слон.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір: червоний.

Щасливе каміння дня: блакитний агат, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: поперек.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тривають довго

Харчування дня: м'ясну їжу бажано замінити рослинною – овочами та фруктами.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: вдалими стануть будь-які роботи в саду та городі.

Магія та містика дня: можна ворожити на кохання.

Сни дня: у снах нинішньої ночі підсвідомість дає пораду щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна розкривати чужі секрети та таємниці.

Цитата дня: «Риса мудрості – не робити відчайдушних вчинків» (Генрі Девід Торо).

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