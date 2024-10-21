Астрологический прогноз на 22 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно осуществлять важные сделки и заключать серьезные договора.

Символ дня: Слон.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: поясница.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго

Питание дня: мясную пищу желательно заменить растительной – овощами и фруктами.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: удачными станут любые работы в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно гадать на любовь.

Сны дня: в снах нынешней ночи подсознание дает совет относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя раскрывать чужие секреты и тайны.

Цитата дня: «Черта мудрости – не совершать отчаянных поступков» (Генри Дэвид Торо).

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