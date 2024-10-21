Астрологический прогноз на 22 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно осуществлять важные сделки и заключать серьезные договора.
Символ дня: Слон.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: поясница.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго
Питание дня: мясную пищу желательно заменить растительной – овощами и фруктами.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: удачными станут любые работы в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно гадать на любовь.
Сны дня: в снах нынешней ночи подсознание дает совет относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя раскрывать чужие секреты и тайны.
Цитата дня: «Черта мудрости – не совершать отчаянных поступков» (Генри Дэвид Торо).
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