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Астрологический прогноз на 22 октября

Астрологический прогноз на 22 октября

Слон - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно осуществлять важные сделки и заключать серьезные договора.

Символ дня: Слон. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный. 

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит. 

За какую часть тела отвечает: поясница. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго 

Питание дня: мясную пищу желательно заменить растительной – овощами и фруктами. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: удачными станут любые работы в саду и огороде. 

Магия и мистика дня: можно гадать на любовь. 

Сны дня: в снах нынешней ночи подсознание дает совет относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Табу дня: нельзя раскрывать чужие секреты и тайны. 

Цитата дня: «Черта мудрости – не совершать отчаянных поступков» (Генри Дэвид Торо). 

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