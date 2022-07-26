Астрологічний прогноз на 26 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна — і навіть потрібно! — братися до втілення в життя важливих професійних проєктів, щоправда, для досягнення своїх цілей доведеться попрацювати — задарма ніхто нічого не отримає.

Символ дня: яхта, якір.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: сапфіровий, волошковий.

Щасливе каміння дня: смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги — від колін і нижче.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, буде легко діагностувати — симптоми будуть настільки яскравими, що не залишать місця для сумнівів. Можливі проблеми з лімфатичною системою та кров'ю.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай виявляються віщими, також необхідно звернути увагу на прикмети — вони можуть попередити про несподівані події.

Афоризм дня: "Коли вам здасться, що мета недосяжна, не змінюйте ціль — змініть план дій" (Конфуцій).

Геометрична фігура дня: трикутник.

Ангел-охоронець дня: Гасар — дарує перемогу у найскладніших і найнепередбачуваніших ситуаціях.

Магія та містика дня: у магічних маніпуляціях та обрядах потрібно використовувати чарівну й цілющу силу води.

Табу дня: необхідно уникати вогкості і протягів.

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