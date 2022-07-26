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Неспокійна ніч у Харкові: у місті чути вибухи

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Неспокійна ніч у Харкові: у місті чути вибухи

У Харкові в ніч проти 26 липня знову прозвучали вибухи.

Про це інформують журналісти Суспільне.Харків.

Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу. 

Чекаємо на офіційні підтвердження про вибухи.

Також у соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними. Нібито є "прильоти" і розпочалася пожежа. 

Чекаємо на офіційну інформацію.

Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття. 

Нагадаємо, за добу російські окупанти поранили вісім мирних жителів Донецької області.

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