Неспокійна ніч у Харкові: у місті чути вибухи

У Харкові в ніч проти 26 липня знову прозвучали вибухи.
Про це інформують журналісти Суспільне.Харків.
Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу.
Чекаємо на офіційні підтвердження про вибухи.
Також у соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними. Нібито є "прильоти" і розпочалася пожежа.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття.
Нагадаємо, за добу російські окупанти поранили вісім мирних жителів Донецької області.
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