На півдні ворог завдав три удари: втрат немає

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Опівдні, з літаків, з напрямку тимчасово окупованої території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївської області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. Без втрат.

Годиною пізніше в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Без втрат.

Надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 атаковано Андріївку. Втрат не допущено.

Нагадаємо, українські десантники збили російський літак Су-25.

Також Збройні сили України збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Ворожий вертоліт збили з ПЗРК "Ігла". Його вартість становить 16 млн доларів.

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