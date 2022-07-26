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На півдні ворог завдав три удари: втрат немає

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На півдні ворог завдав три удари: втрат немає

Фото: commons.wikimedia.org

Протягом 25 липня 2022 року противник завдав трьох ударів.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

  • Опівдні, з літаків, з напрямку тимчасово окупованої території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївської області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. Без втрат.
  • Годиною пізніше в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Без втрат.
  • Надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 атаковано Андріївку. Втрат не допущено.

Нагадаємо, українські десантники збили російський літак Су-25.

Також Збройні сили України збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Ворожий вертоліт збили з ПЗРК "Ігла". Його вартість становить 16 млн доларів.

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