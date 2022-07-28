Астрологічний прогноз на 28 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові проєкти — вони не будуть вдалими, потрібно завершувати справи, розпочаті раніше, а ще краще — взагалі присвятити день відпочинку.

Символ дня: Афіна Паллада.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: діяти активно треба лише в разі потреби.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: яскраво-червоний, червоний.

Щасливі камені дня: кварц, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, мозок.

Хвороби дня: велика ймовірність проблем із шлунково-кишковим трактом, а також головою та мозком. Варто побоюватися й інфекційних захворювань, тому не рекомендується відвідувати місця великого скупчення людей — там їх можна легко підчепити.

Сни дня: сни нинішньої ночі позитивно впливають на психіку людини, тож побачивши неприємний сон, не варто звертати на нього увагу — навпаки, необхідно якомога швидше забути про нього.

Афоризм дня: "Наполягати на своєму часто означає виявляти впертість, здатність до розумних поступок — свідчення здорового глузду" (Джейн Остін).

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Ангел-охоронець дня: Вадал — віщує перемогу й успіх у всіх життєвих сферах.

Магія та містика дня: можна робити захисні талісмани та обереги, знімати пороблення і прокляття.

Табу дня: не можна замишляти нічого поганого проти будь-кого: як кажуть у таких випадках, не варто нікому рити яму — можна потрапити до неї самому.

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