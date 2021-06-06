Три знаки, яких сьогодні можуть підвести їхні друзі

Темна енергетика дня мимоволі схиляє людей до сварок і конфліктів, для яких, як правило, і особливого приводу не треба — вони спалахують як нібито самі собою, від іскор роздратування і невдоволення одне одним. В цей час небажано хвалитися, дивитися на інших зверхньо, даремно витрачати гроші і спілкуватися з неприємними людьми. Взаємини з друзями будуть схильні до серйозної перевірки, яку пройдуть не всі.

Сьогодні, 6 червня, друзі можуть підвести представників всіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них така поведінка близьких людей стане особливо неприємною.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнята, як правило, взаємини з друзями будують за принципом "в одні ворота": вони вважають, що друзі повинні жертвувати для них свій особистий час, в будь-якій ситуації приходити на допомогу, з'являючись на перший поклик, вислуховувати їх, як справжні психоаналітики, і навіть дарувати подарунки — до того ж робити як з приводу, так і без приводу. Від них же, впевнені представники знака, не потрібно нічого — досить того, що вони обдарували когось своєю дружбою. Сьогодні ситуація програється з точністю навпаки — друзі використовують Близнят, що їм дуже не сподобається.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці, життєвим девізом яких повинна стати фраза "всі мої проблеми — від друзів", вчергове можуть зіткнутися зі зрадою близької людини. Хтось, кому вони довірили свій секрет, охоче зробить його надбанням широкої громадськості, до того ж просто так, від нудьги, а не через злий намір. Можливо, представникам знака потрібно поменше бути відвертими навіть із тими, кого вони вважають гідними довіри, в іншому разі їм доведеться вивести людину, яка зрадив=ла їх, за коло спілкування — довіряти їм надалі вони вже не зможуть.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги, життєвий девіз яких — "я використовую", вчиняють подібним чином з усіма, включаючи рідних і близьких друзів, і, треба визнати, не бачать в цьому нічого поганого. Чим, власне, на їхній погляд, відрізняється їхнє оточення від інших "ресурсів", які вони використовують задля власної мети? Правильно, нічим, тому потрібно домагатися свого будь-яким способом — зокрема і таким. Однак сьогодні представників знака може очікувати серйозний облом — їхні "жертви" відмовляться надалі залишатися такими, і Козороги будуть всерйоз цим їхнім рішенням здивовані і спантеличені.

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