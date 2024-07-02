Топ-3 моделі виховання дитини: розповідає терапевт

Не існує курсів чи книжок, які навчать батьків бути ідеальними та робити все правильно. Всі роблять помилки, але батьківство – жива наука, якій доводиться навчатися кожного нового дня.

Gabor Mate відомий у всьому світі лікар, думку якого поважають та цінують. Він - експерт з травм, стресу, залежності та розвитку дітей, лікар, оратор та автор міжнародних бестселерів. На сторінці Dr Rangan Chatterjee вийшов цікавий подкаст у якому лікар поділився власними думками та спостереженнями про життя, зокрема розповів про 3 моделі батьківства, які якнайяскравіше описують сучасні відносини батьків та дітей.

Вільний стиль виховання

Батьки дозволяють і приймають будь-яку поведінку власної дитини, без втручання. Насправді це найгірше, що вони можуть зробити. Дітям треба відчувати, що хтось керує ситуацією. Батьківство – це не демократія, це ієрархія і вони домінують над дитиною не з ціллю її експлуатації, а щоб підтримувати та виховувати.

Основні риси: Низький рівень контролю, високий рівень турботи та тепла.

Дії батьків: Немає встановлених чітких правил або меж. Батьки, скоріш, друзі, ніж авторитетні фігури.

Мета: Свобода і самовираження дитини.

Недоліки: За відсутності ієрархічних відносин, стирається "альфа-позиція" стосунків. Присутні проблеми з самоконтролем та дисципліною. Часто діти не справляються з правилами та обмеженнями в різних сферах життя, зокрема, у школі.

Репресивне (авторитарне) виховання:

За такої моделі виховання у дитини не має власної думки та бажань, адже все беззаперечно вирішується батьками. Дитина не має свободи волі та живе тим життям, яке їй пророкують батьки. Не найкраща система виховання, адже зазвичай такі діти нічого не отримують у житті та й не знають, як його самостійно жити. Одним із варіантів розвитку подій може стати те, що одного дня батьки та дити просто перестають спілкуватися, якщо у дитини вистачає сил (це буває надзвичайно рідно), вже у дорослому віці вона максимально сепарується від батьківської опіки.

Основні риси: Високий рівень контролю та мінімум тепла.

Дії батьків: Вони встановлюють суворі правила й очікують беззаперечного підкорення. У таких родинах сувора дисципліна та одностороння комунікація. Діти права голосу не мають.

Мета: Контроль над дитиною та її придушення.

Авторитетне виховання

Золота середина батьківства. У цьому стилі батьківства також присутній певний страх дитини, але добрий. Батьки займають авторитетну позицію, бо вони знають, що робити. Батьки завжди враховують почуття дитини залежно від її віку. Наприклад, немає сенсу казати розлюченій півторарічній дитині, виразити щось словами. В них ще не має для цього слів. Але вже п’ятирічній ви можете сказати: "Чи можемо ми підібрати слова, щоб описати те, що ти відчуваєш?". Іншими словами, батьки вчать своїх дітей виражати власні емоції соціально прийнятними способами. Але першочергово, ви знаєте що це за емоції та підтримуєте дитину. Ви дозволяєте їм їх відчувати та підтримуєте. Ви можете озвучити, що якась поведінкова реакція – не Ок, але відчувати ту чи іншу емоцію – нормально і ніхто не може заборонити це робити. Карати дитину за емоції не треба, адже вона має навчитися проходити та долати їх і не боятися, розуміючи, щоб там не було, батьки її люблять.

Основні риси: Високий рівень контролю та тепла.

Дії батьків: Батьки встановлюють чіткі правила, але пояснюють їхні причини та заохочують дітей до обговорення різних ситуацій. Дисципліна є справедливою, а комунікація двостороння.

Мета: Виховати самостійність, відповідальність і самоконтроль.

Звичайно, описи систем виховання подекуди перетинаються та змінюються. Головною ідеєю батьківства залишається турбота про дитину, її підтримка та авторитет, за яким дитина захоче йти сама, без поштовхів та підкорення.

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