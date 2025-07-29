Чотирилапі емпати: чи справді собаки можуть співчувати господарям

Собака / © Associated Press

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Емпатом називають людину з винятковою здатністю глибоко розуміти, відчувати та резонувати з емоціями, почуттями та енергією інших, емпати чутливі до настроїв та емоційних станів людей навколо, іноді до такої міри, що фізично чи емоційно переживають емоції інших, як свої власні.

Ті з нас, хто має домашніх улюбленців часто помічають таку поведінку в своїх собак. Чи справді вони здатні на емпатію, або це все вигадки люблячих хазяїв, Рurewow спитав в Гері Ріхтера, магістра наук, доктора ветеринарної медицини.

Чи можуть собаки бути емпатами

Коротше кажучи, так. Доктор Ріхтер каже, що немає сумнівів, що собаки чутливі до людських емоцій. Кожен, хто має домашнього улюбленця, бачив це. Вони безперечно реагують на наше щастя, смуток тощо. Насправді, вони можуть відчувати людські емоційні сигнали через мову нашого тіла, тон нашого голосу, навіть наш запах. Як невербальні істоти собаки дуже чутливі до сигналів від інших тварин і людей».

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Тваринний інстинкт чи справжня емпатія

Як люди ми виявляємо емпатію до інших, коли вони перебувають у емоційному чи фізичному стресі. Це не набута поведінка; це те, що ми природно (інстинктивно) робимо як соціальні тварини. Це не робить емоції менш щирими. Існують дослідження, які показують, що собаки мають фізіологічні та поведінкові механізми для вираження прихильності та формування міцних зв’язків з людьми. Здається логічним, що емпатична здатність буде включена до цих механізмів.

Які породи найбільш емпатичні

Безумовно, є люди, які здаються більш емпатичними, ніж інші, і в цьому сенсі собаки нічим не відрізняється від людей, стверджує доктор Ріхтер. Далі він пояснює, що породи собак, яких виводять для тісної взаємодії з людьми, які, зазвичай, генетично більш товариські, ймовірно, також виявлятимуть більше емпатії до інших. Наприклад, ваш середньостатистичний золотистий ретривер — це дуже соціально інтерактивний собака і, ймовірно, дуже чуйний до емоційного стану свого власника.

Яка поведінка може свідчити про те, що ваш собака вам співчуває

Собаки можуть хотіти бути поруч із власником і надавати підтримку через фізичний контакт, каже ветеринар. Вони також можуть бути більш ласкавими в ці моменти. Якщо екстраполювати, як би реагувала в таких ситуаціях невербальна емпатична людина, то це приблизно те саме.