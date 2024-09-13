Метод "Лазанья": як садити цибулини восени, щоб забезпечити безперервне квітіння

Осінь — ідеальний час для садіння цибулин, які подарують вам кольорове цвітіння навесні.

На сторінці Learn To Grow розповіли, які квіткові цибулини можна садити восени, щоб вони потішили вас своїм цвітінням все наступної весни.

Які цибулини садити

Тюльпани та нарциси — це основні квіти, які зацвітуть навесні після осіннього садіння. Щоб забезпечити оптимальні умови їхнього розвитку, висаджуйте цибулини не пізніше ніж за місяць до того, як ґрунт почне промерзати. Це дасть їм достатньо часу для адаптації та утворення коренів.

Метод "Лазаньї"

Один із найбільш ефективних способів садіння цибулин для досягнення безперервного весняного цвітіння — метод "Лазаньї". Він передбачає садіння цибулин шарами, який дозволяє отримати цікаву багатоярусну композицію квітів.

Виберіть добре дреновану ділянку та підготуйте ґрунт, щоб у ньому не було бур'янів і "розпушіть" його.

Для гарного результату вибирайте вищі сорти тюльпанів і нарцисів.

Розпочніть із садіння цибулин, які цвітуть пізніше, на найбільшу глибину. Потім додайте цибулини середнього цвітіння. І завершіть садіння цибулинами раннього цвітіння. Розташуйте їх поверх інших.

Цей метод не лише дозволяє створити гарний ансамбль квітів, але й забезпечує їхнє тривале цвітіння протягом весни.

Гібридні квіти

Для такого садіння розгляньте гібридні сорти квітів, адже вони можуть мати такі характеристики, як триваліший період цвітіння або особливий колір.

Метод "лазаньї", розроблений у Нідерландах, допоможе вам насолоджуватися дивовижними весняними квітами, які тішитимуть вас своєю красою та ароматом. Не забувайте про регулярний полив і правильний догляд за цибулинами після посадки.

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