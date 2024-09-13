Яких яєць краще не купувати в магазині: про це має знати кожен

Купуючи яйця в супермаркетах, варто звертати увагу не лише на їхню вартість і категорію, є ще вкрай важливі нюанси, які потрібно обов’язково враховувати.

Яйця – це доступний і корисний продукт, який є в холодильнику кожної української родини. Тому вкрай важливо знати, які яйця варто купувати, а які краще залишити на прилавку, щоб не нашкодити своєму здоров’ю, оскільки недотримання елементарних правил під час вибору та зберігання продукту може мати негативні наслідки. Розповідаємо, які є категорії яєць, які купувати не варто, як швидко перевірити свіжість продукту.

Які бувають категорії яєць: у чому їх різниця

Згідно з державним стандартом, яйця поділяються на категорії та класи. Ця класифікація залежить від ваги продукту й терміну його зберігання. Зазвичай виробник зазначає таку інформацію на пакованні чи у вигляді штампа на самому яйці.

За терміном зберігання яйця діляться на:

дієтичні (Д) – зберігаються до 7 днів;

столові (С) – не більше 25 днів;

столові охолоджені (С) – не більше 90 днів.

За масою яйця класифікуються на:

дрібні (М) – від 35 до 44,9 г;

друга категорія (2) – від 45 до 52,9 г;

перша категорія (1) – від 53 до 62,9 г;

добірні (В) – від 73 г.

Найчастіше на прилавках магазинів зустрічаються яйця з маркуванням СО – столове яйце вищої категорії чи С1 і С2 – столові яйця першої та другої категорій.

Які яйця не варто купувати: на що потрібно звертати увагу

якщо поверхня шкарлупи забруднена;

з дефектами поверхні – порушена цілісність шкарлупи;

харчові неповноцінні та технічні яйця (з непрозорим вмістом, з пліснявими плямами, засохлим жовтком тощо);

з різким запахом сірководню;

якщо на яйцях чи пакованні відсутня інформація про категорію і термін придатності.

Як перевірити свіжість яєць: чотири прості методи

Опустіть у воду. Якщо опустити яйце до ємності з водою і воно лежатиме на дні в горизонтальному положенні, про свіжість можна не перейматися. Коли повністю піднялося на поверхню, воно зіпсоване.

Якщо опустити яйце до ємності з водою і воно лежатиме на дні в горизонтальному положенні, про свіжість можна не перейматися. Коли повністю піднялося на поверхню, воно зіпсоване. Потрусіть. Візьміть яйце в руку, прикладіть до вуха й легенько потрусіть. Якщо жодних сторонніх звуків немає, можна сміливо купувати. Якщо ж почуєте хлюпання, не варто брати такий продукт, він може бути зіпсованим.

Візьміть яйце в руку, прикладіть до вуха й легенько потрусіть. Якщо жодних сторонніх звуків немає, можна сміливо купувати. Якщо ж почуєте хлюпання, не варто брати такий продукт, він може бути зіпсованим. Перевірте білок і жовток. У такий спосіб яйця можна перевірити вже після купівлі. Обережно розбийте яйце на тарілку і придивіться до нього. Якщо форма жовтка не порушена, опукла та щільна, а білок в’язкий і пружний – яйце свіже. Якщо жовток з білком розтікаються – яйце зіпсоване. Такі яйця не варто їсти, можна отруїтися.

У такий спосіб яйця можна перевірити вже після купівлі. Обережно розбийте яйце на тарілку і придивіться до нього. Якщо форма жовтка не порушена, опукла та щільна, а білок в’язкий і пружний – яйце свіже. Якщо жовток з білком розтікаються – яйце зіпсоване. Такі яйця не варто їсти, можна отруїтися. Перевірте дату пакування. Все ж необхідно нагадати, що дату пакування треба перевіряти. Це гарантуватиме, що продукт залишатиметься свіжим упродовж вказаного терміну придатності, якщо не порушувати умови зберігання.

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