Як змайструвати захист для молодих рослин у саду

Така конструкція може стати важливим елементом вашого саду, забезпечуючи захист рослин від комах. Якщо ви виготовите її з більш щільного матеріалу, вона може слугувати теплицею для вашого зимового чи осіннього саду.

На сторінці Geeky Greenhouse показали, як виготовити простий та ефективний захист для ваших рослин і розсади, який убереже їх від настирливих комах та небажаних погодних умов.

Створення каркаса

Спочатку вам потрібно виготовити каркас із дерев'яних дощок. Розміри каркаса, які використав автор, становлять 91,5 см на 61 см. Проте ви можете адаптувати їх залежно від потреб вашого саду чи розміру грядок. Каркас можна зробити з будь-яких доступних дерев'яних матеріалів, головне — щоб конструкція була міцною та стабільною.

Формування дуг з ПВХ труб

Для створення дуг вам знадобляться три ПВХ трубки. За бажанням, ви можете використовувати інші матеріали, які є у вас під рукою. Трубки потрібно зігнути у форму напівкола. Потім прикріпіть ці дуги до внутрішньої частини каркаса з обох боків за допомогою шурупів. Для надійності автор рекомендує використати по два шурупи з кожного боку, щоб конструкція не перекинулася під впливом вітру чи інших факторів.

Закріплення ПВХ труб

Для додаткової міцності, закріпіть дерев'яну дошку по центру каркаса, щоб утримувати ПВХ трубки на місці. Це забезпечить стабільність конструкції та запобігатиме її перекосу.

Фіксація сітки

Відріжте шматок сітки від комах, який відповідатиме розміру вашого каркаса. Закріпіть сітку за допомогою степлера. Її потрібно щільно натягнути з усіх боків, щоб вона добре трималася та не провисала. Після цього обріжте зайву частину сітки по краях, щоб вона мала охайний вигляд.

Ручка

Щоб зручніше переносити та підіймати конструкцію, прикріпіть зверху ручку. Це спростить переміщення та його монтаж чи демонтаж.

Ця конструкція дуже легка та ефективна для захисту рослин від комах, граду та інших погодних умов. Якщо ви використовуєте щільніший матеріал замість сітки, вона може перетворитися на невелику теплицю, що дозволить створити більш сприятливі умови для ваших рослин в прохолодну погоду.

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