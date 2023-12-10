Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Тому, якщо хочете урізноманітнити свій образ — зверніть увагу на ідеї нашої нової добірки.
Снігова погода за вікном змушує нас замислитися над наближенням свят, відповідно, хочеться зробити і манікюр у подібній зимовій стилістиці. Адже коли, як не в грудні, прикрашати свої нігті веселими дизайнами зі сніжинками та блискітками.
У цій добірці ви знайдете кілька яскравих ідей, які захочете повторити перед Різдвом чи Новим роком.
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