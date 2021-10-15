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Фаршировані канелоні під соусом бешамель

Фаршировані канелоні під соусом бешамель

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Канелоні — вид італійської пасти, призначений для фаршування.

Ті з італійців, хто любить смачно поїсти і тямить у кулінарії, своїм винаходом дуже полегшили життя сучасним господиням, адже каннелоні для фарширування не треба навіть відварювати.

Інгредієнти:

  • 20 канелоні
  • 150 г моцарели
  • для начинки:
    • 0,5 кг м'ясного фаршу
    • 0,5 кг помідорів
    • 2 цибулини
    • 1 морква
    • 3 зубки часнику
    • олія
    • чорний мелений перець
    • сіль
  • для соусу:
    • 1 л молока
    • 50 г вершкового масла
    • 3 столові ложки борошна
    • чорний мелений перець
    • сіль.

Приготування

Подрібнені цибулю і часник спасерувати на олії до прозорості, додати натерту на середній терці моркву і смажити до напівготовності. Потім ввести м'ясний фарш, злегка обсмажити, додати нарізані кубиками помідори, посолити, поперчити і протушкувати 10-15 хвилин. Приготовану начинку злегка остудити і наповнити нею канелоні.

Для соусу розтопити в сотейнику вершкове масло, обсмажити на ньому до золотистого кольору борошно, поступово влити молоко, посолити, поперчити і варити до загустіння.

У форму налити половину соусу, викласти фаршировані канелоні, залити соусом так, щоб вони були повністю ним покриті, і запікати 30 хвилин за температури 180°С, після чого притрусити натертою на середній терці моцарелою і запікати до утворення рум'яної золотистої скоринки.

На замітку

Фарш використовуйте будь-який, але краще за все брати асорті зі свинини і яловичини в рівних пропорціях.

М'ясний фарш можна замінити відвареною курятиною, смаженими з цибулею грибами, тушкованими овочами, сиром або сиром, бешамель — томатним соусом, а моцарелу — будь-яким твердим сиром.

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