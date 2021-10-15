Фаршировані канелоні під соусом бешамель

Канелоні — вид італійської пасти, призначений для фаршування.
Ті з італійців, хто любить смачно поїсти і тямить у кулінарії, своїм винаходом дуже полегшили життя сучасним господиням, адже каннелоні для фарширування не треба навіть відварювати.
Інгредієнти:
- 20 канелоні
- 150 г моцарели
- для начинки:
- 0,5 кг м'ясного фаршу
- 0,5 кг помідорів
- 2 цибулини
- 1 морква
- 3 зубки часнику
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
- для соусу:
- 1 л молока
- 50 г вершкового масла
- 3 столові ложки борошна
- чорний мелений перець
- сіль.
Приготування
Подрібнені цибулю і часник спасерувати на олії до прозорості, додати натерту на середній терці моркву і смажити до напівготовності. Потім ввести м'ясний фарш, злегка обсмажити, додати нарізані кубиками помідори, посолити, поперчити і протушкувати 10-15 хвилин. Приготовану начинку злегка остудити і наповнити нею канелоні.
Для соусу розтопити в сотейнику вершкове масло, обсмажити на ньому до золотистого кольору борошно, поступово влити молоко, посолити, поперчити і варити до загустіння.
У форму налити половину соусу, викласти фаршировані канелоні, залити соусом так, щоб вони були повністю ним покриті, і запікати 30 хвилин за температури 180°С, після чого притрусити натертою на середній терці моцарелою і запікати до утворення рум'яної золотистої скоринки.
На замітку
Фарш використовуйте будь-який, але краще за все брати асорті зі свинини і яловичини в рівних пропорціях.
М'ясний фарш можна замінити відвареною курятиною, смаженими з цибулею грибами, тушкованими овочами, сиром або сиром, бешамель — томатним соусом, а моцарелу — будь-яким твердим сиром.
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