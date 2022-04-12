Паска подільська - простий великодній рецепт

Готувати таку святкову випічку нескладно, і потрібні для неї прості інгредієнти.

В кожному регіоні України знайдеться свій унікальний рецепт паски, адже як і борщ - це невід'ємна частина нашої культури та традицій. Сьогодні ми ділимося із вами дивовижною подільською паскою, яка виходить дуже ніжною, ароматною та дійсно великодньою.

Інгредієнти:

борошно - 1 кг

вершкове масло - 200 г

вершки - 400 г

дріжджі - 30 г

яйця - 9 шт.

цукор - 300 г

панірувальні сухарі

сіль

Приготування:

1. Розтопіть вершкове масло та обережно змішайте із теплими вершками, додайте трохи просіяного борошна і ретельно перемішайте дерев'яною ложкою.

2. Розітріть дріжджі із сіллю.

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3. Додайте дріжджі до вершкової маси і добре перемішайте. Тепер додайте одне яйце і знову перемішайте. У вас вийшла ніжна рідка опара, поставте її у тепле темне місце на 1 годину.

4. Відділіть у 8 яйцях білки від жовтків. Збийте жовтки у чистій та сухій мисці до появи білої піни і змішайте із опарою.

6. Додайте до суміші цукор та просіяне через сито борошно. Добре вимісіть тісто міксером та поставте у темне тепле місце підходити на дві години. Це може бути вимкнена духовка або шкафчик. У них також можна поставити чашку із гарячою водою.

7. Коли час мине і тісто подросло, знову його вимісіть і перекладіть у форми, які попередньо змастили олією та присипали сухарями (також можна присипати борошном).

8. Залиште тісто у формі ще трішки піднятись приблизно на 1-1,5 години.

9. Випікайте ваші паски у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30-40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

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