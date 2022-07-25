Сосиски у листковому тісті: дуже простий рецепт

Сосиски та хліб – поєднання класичне. Спробуйте приготувати сосиски в листковому тісті, ви здивуєтеся наскільки це просто та смачно.

Замість хот-догу, що набрид, ви можете приготувати сосиску в листковому тесті. Страва чудово підходить як для перекусу в робочий полудень, так і як закуска для пікніка.

Складники

сосиски — 400 г

листкове тісто — 1 лист

насіння фенхелю – 1 ст. л.

яйце — 1 шт.

вода – 1 ч. л.

насіння кунжуту

Приготування

Розігрійте духовку до 160 градусів за Цельсієм. Застеліть деко пергаментним папером або фольгою.

Злегка обсмажте насіння фенхелю на сухій сковорідці, поки воно не стане ароматним, але не підрум'яниться. Подрібніть його вручну або у млині.

Лист листкового тіста розріжте навпіл уздовж. На половині листа викладіть сосиски в один довгий ряд, потім посипте насінням фенхелю. Накрийте все другою половиною листа тіста і притисніть краї листкового тіста один до одного.

Гострим ножем акуратно розріжте довгий рулет із листкового тіста на менші. Розкладіть на деку. Повторіть те ж саме з тістом, що залишилося, сосисками і насінням фенхелю.

Змішайте злегка збите яйце та воду. За допомогою кондитерського пензлика акуратно змастіть верх кожного рулета і посипте кунжутом.

Випікайте 20 хвилин, поки листкове тісто не стане золотисто-коричневим і не підніметься.

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