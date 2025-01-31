Це мило: фото принцеси Кейт з маленькою дівчинкою зворушило шанувальників

Під час вчорашнього візиту принцеси Кейт до Південного Уельсу її тепло зустрічала публіка.

Біля текстильної фабрики Corgi, на яку приїхала принцеса Кейт, її зустрічав натовп доброзичливців. Багато хто прийшов з дітьми.

Цей знімок, на якому Кетрін знята під час бесіди з маленькою дівчинкою, зворушив королівських шанувальників. Кейт завжди звертає увагу на дітей, які прийшли її привітати, спілкується з ними, приймає подарунки та квіти, жартує, а іноді навіть обіймається.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

На цьому знімку Кетрін дуже зацікавлена бесідою з маленькою білявою дівчинкою. Фото вийшло дуже милим і зворушило шанувальників принцеси в соцмережах.

Нагадаємо, палац також поділився детельним відео з візиту Кейт на фабрику.

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