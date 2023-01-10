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Катя Осадча продемонструвала образ у гарній вишиванці

Катя Осадча продемонструвала образ у гарній вишиванці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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589
Час на прочитання
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Катя Осадча продемонструвала образ у гарній вишиванці

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Ведуча розповіла у дописі про роботу координаційного штабу з повернення українців з окупації та Росії.

Катя Осадча опублікувала в Instagram своє нове фото. На ньому ведуча постала у гарній світлій вишиванці. Волосся вона зібрала у звіст і зробила легкий макіяж.

Катя Осадча / © Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

У дописі ведуча розповіла про напрацювання координаційного штабу з повернення українців з окупації та країни-агресорки через треті країни, до якого вона приєдналася кілька місяців тому.

"Штаб проводить наради, за керівництвом @iryna_vereshchuk на яких піднімаються важливі питання для багатьох українців. За останні кілька місяців було прийнято:

  • відновили можливість продовжувати термін дії паспортів для виїзду за кордон та вносити в них дані про дітей у дипломатичних установах України.
  • ініціювали зміни до Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану 2001 року. Що це нам дає? - відтепер консули за кордоном зможуть надавати дублікати свідоцтв про народження громадянам України.
  • спростили процедуру видачі документів для повернення в Україну.
  • розширили коло родичів дитини, які зможуть отримати дублікат свідоцтва про її народження.
  • ДМС вже почала оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну, аби повертатись додому стало простіше.
  • паспорти громадян України, термін дії яких закінчився у період воєнного стану, залишаються чинними.
  • громадяни України почали отримувати паспорти у будь-якому територіальному підрозділі ДМС.
  • і найголовніше - розроблений механізм повернення українців, які втратили чи не отримали українські документи, через що зараз не можуть повернутись на рідну землю", - написала Катерина.

Нагадаємо, Катя Осадча показала сімейну світлину з чоловіком і трьома синами.

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Дата публікації
Перегляди
589
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