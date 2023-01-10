Катя Осадча продемонструвала образ у гарній вишиванці

Ведуча розповіла у дописі про роботу координаційного штабу з повернення українців з окупації та Росії.
Катя Осадча опублікувала в Instagram своє нове фото. На ньому ведуча постала у гарній світлій вишиванці. Волосся вона зібрала у звіст і зробила легкий макіяж.
У дописі ведуча розповіла про напрацювання координаційного штабу з повернення українців з окупації та країни-агресорки через треті країни, до якого вона приєдналася кілька місяців тому.
"Штаб проводить наради, за керівництвом @iryna_vereshchuk на яких піднімаються важливі питання для багатьох українців. За останні кілька місяців було прийнято:
- відновили можливість продовжувати термін дії паспортів для виїзду за кордон та вносити в них дані про дітей у дипломатичних установах України.
- ініціювали зміни до Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану 2001 року. Що це нам дає? - відтепер консули за кордоном зможуть надавати дублікати свідоцтв про народження громадянам України.
- спростили процедуру видачі документів для повернення в Україну.
- розширили коло родичів дитини, які зможуть отримати дублікат свідоцтва про її народження.
- ДМС вже почала оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну, аби повертатись додому стало простіше.
- паспорти громадян України, термін дії яких закінчився у період воєнного стану, залишаються чинними.
- громадяни України почали отримувати паспорти у будь-якому територіальному підрозділі ДМС.
- і найголовніше - розроблений механізм повернення українців, які втратили чи не отримали українські документи, через що зараз не можуть повернутись на рідну землю", - написала Катерина.
Нагадаємо, Катя Осадча показала сімейну світлину з чоловіком і трьома синами.
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