Принц Гаррі та Меган вперше привезуть двох дітей до Великої Британії

Принц Гаррі та Меган / © Instagram Меган Маркл

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Принц Гаррі вперше за понад чотири роки повернеться до рідної країни разом із родиною, щоб відвідати захід, присвячений відліку одного року до початку «Ігор нескорених» (Invictus Games), повідомило видання The Telegraph.

Один із його бізнес-партнерів із Лос-Анджелеса заявив, що останніми місяцями між Гаррі та його батьком спостерігається «потепління після холодних стосунків», які погіршилися після виходу мемуарів Гаррі «Запасний» «Spare» та низки його телевізійних інтерв’ю.

Джерело повідомило:

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«Гаррі каже, що повертається до кінця року разом із дітьми саме з наміром возз’єднатися з батьком. Те, як він про це говорить, свідчить, що він вважає таку зустріч цілком реальною і сподівається, що вона стане кроком до тривалих мирних взаємин між ними. Він давно хотів, щоб його діти познайомилися зі своїм дідусем, особливо після їхньої зустрічі в Лондоні минулого року. Хоча питання довіри залишаються складними, зараз є відчуття, що всі сторони прагнуть миру».

Джерело також зазначило, що в оточенні короля досі існує певна недовіра до Гаррі, проте сам монарх нібито зацікавлений у пошуку шляху до примирення з молодшим сином.

Окрім заходу, присвяченого «Іграм нескорених», які відбудуться в Бірмінгемі у липні 2027 року, Гаррі планує зустрітися з представниками організацій, патроном яких він залишається, зокрема WellChild та Scotty’s Little Soldiers.

Поки що невідомо, чи зустрінуться принц Арчі та принцеса Лілібет із королем.

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Нагадаємо, що минулого року Гаррі програв судову суперечку з Міністерством внутрішніх справ Великої Британії щодо права на автоматичну державну поліцейську охорону під час перебування в країні. Однак герцог Сассекський наполягає, що без такої охорони його дружині та дітям небезпечно відвідувати Велику Британію і продовжив домагатися перегляду рішення непублічним шляхом. У грудні він досяг важливого успіху, коли йому було надано повну оцінку ризиків безпеки. Остаточне рішення тепер має ухвалити Королівський та VIP-виконавчий комітет (RAVEC), який відповідає за питання охорони.

Водночас чиновники Міністерства внутрішніх справ, Кабінету міністрів і Міністерства закордонних справ, як повідомляється, побоюються, що надання сім’ї Сассексів автоматичного права на поліцейський захист може спричинити політичний резонанс і негативну реакцію громадськості. Остаточне рішення щодо цього питання ще не ухвалено.

Тому поки що невідомо, що спонукало принца наважитися на поїздку з родиною і чи насправді відбудеться вона.

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