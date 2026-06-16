ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Софія у квітковій сукні з воланами виблискувала на концерті в Опері

Принцеса Софія та принц Карл Філіп відвідали святковий концерт на честь «золотого» ювілею весілля короля Карла Густава та королеви Сільвії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Софія та принц Карл Філіпп

Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / © instagram.com/kungahuset

Після служби подяки Te Deum, яка відбулася в каплиці Королівського палацу в Стокгольмі, яку Софія і Карл Філіп відвідали разом з рештою членів королівської родини, вони вирушили на концерт до Опери.

Принцеса Софія була одягнена в красиву максісукню з жаккардового атласу, зшиту на замовлення брендом Bytimo, прикрашену вишивкою пастельних тонів та мереживними вставками. До вбрання Софія підібрала прямокутний клатч французького бренду Pourchetparis і туфлі від Gianvito Rossi. А образ доповнила сережками-висячками з 18-каратного золота та рожевого золота з камінням та діамантами від Ole Lynggaard Copenhagen. Волосся принцеса зібрала у високу зачіску та зробила макіяж.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Шведська королівська родина/Instagram

Принц Карл Філіп був одягнений у чорний смокінг і також мав елегантний вигляд.

Нагадаємо, королева Сільвія з'явилася на концерті в ніжно-рожевій сукні з прямим подолом і твідовим верхом, розшитим квітами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
5
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie