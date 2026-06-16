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Принцеса Софія у квітковій сукні з воланами виблискувала на концерті в Опері
Принцеса Софія та принц Карл Філіп відвідали святковий концерт на честь «золотого» ювілею весілля короля Карла Густава та королеви Сільвії.
Після служби подяки Te Deum, яка відбулася в каплиці Королівського палацу в Стокгольмі, яку Софія і Карл Філіп відвідали разом з рештою членів королівської родини, вони вирушили на концерт до Опери.
Принцеса Софія була одягнена в красиву максісукню з жаккардового атласу, зшиту на замовлення брендом Bytimo, прикрашену вишивкою пастельних тонів та мереживними вставками. До вбрання Софія підібрала прямокутний клатч французького бренду Pourchetparis і туфлі від Gianvito Rossi. А образ доповнила сережками-висячками з 18-каратного золота та рожевого золота з камінням та діамантами від Ole Lynggaard Copenhagen. Волосся принцеса зібрала у високу зачіску та зробила макіяж.
Принц Карл Філіп був одягнений у чорний смокінг і також мав елегантний вигляд.
Нагадаємо, королева Сільвія з'явилася на концерті в ніжно-рожевій сукні з прямим подолом і твідовим верхом, розшитим квітами.