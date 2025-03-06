Шефкухар, який готував для короля Чарльза, розкритикував шоу Меган Маркл: що з ним не так

Знаменитий шефкухар Джеймсон Стокс, який готував для короля Чарльза III, розкритикував нове шоу Меган Маркл на Netflix, яке називається "З любов'ю, Меган". Він заявив, що це повна нісенітниця.

Джеймсон розповів Express, що йому не сподобалося шоу настільки, що він вимкнув його. Меган поринула у світ кулінарії і поділилася добіркою своїх найкращих порад на кухні. Однак це стало шоком, оскільки вона не має жодного досвіду в цій галузі.

Експерт, який також є послом фонду короля Чарльза Prince's Trust і відомий своїми сміливими смаками та інноваційною кулінарією, сів і спробував подивитися восьмисерійний серіал, але заявив, що це було складно, оскільки "початок був досить повільним та нудним".

Джеймсон Стокс, фото: instagram.com/worldofjameson/

"Я подивився першу серію, і навіть тоді мені було дуже важко дивитися всю серію. Я рекомендував би всім, хто бореться зі сном, подивитися першу серію", — сказав він. "Музика була жахливою, і я подумав про себе, сподіваюся, вона стане кращою. Але, на жаль, цього не сталося".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шеф подивився лише одну серію і пояснив, чому так сталося: "В одну хвилину Меган ріже овочі, а в наступну — на столі вже велика тарілка. Здавалося, вона зробила це за п'ять хвилин. Чесно кажучи, яка нісенітниця. Не може бути, щоб вона нарізала кожну з цих овочів на дошці Crudités, вона просто зробила останні штрихи. Те саме і з тортом - вона була там, прикрашала торт. Я думаю про себе: "Просто продовжуй у тому ж дусі", - каже шеф.

Джеймсон порівняв Меган із Мартою Стюарт, зазначивши, що саме цим "вона і займалася 20 років тому". Він дійшов висновку, що шоу Меган не було "нічим новим, нічим інноваційним. Воно було просто нічим".

Нагадаємо, раніше подібне шоу запустила Памела Андерсон та її фанати розкритикували Меган Маркл.

Читайте також: