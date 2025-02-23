Без бюстгальтера: Белла Торн у "голому" вбранні приїхала на день народження Періс Гілтон

27-річна акторка і співачка у відвертому образі total black прийшла на вечірку.

Белла Торн потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на вечірку з нагоди дня народження Періс Гілтон. Святкування світська левиця організувала в одному із закладів у Лос-Анджелесі.

Белла обрала для такої події провокаційний образ. На ній було чорне мереживне боді, під яким не було бюстгальтера, тож дівчина виблискувала своїми пишними сексуальними грудьми.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Лук Торн доповнила чорною шовковою спідницею максі і рожевими туфлями-човниками. А ще у зірки була рожева сумочка.

Акторка зробила укладання, вечірній макіяж і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руки – браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, Белла Торн у красивих босоніжка і сукні з розрізом до талії з'явилася на вечірці.

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