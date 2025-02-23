Без бюстгальтера: Белла Торн у "голому" вбранні приїхала на день народження Періс Гілтон

27-річна акторка і співачка у відвертому образі total black прийшла на вечірку.
Белла Торн потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на вечірку з нагоди дня народження Періс Гілтон. Святкування світська левиця організувала в одному із закладів у Лос-Анджелесі.
Белла обрала для такої події провокаційний образ. На ній було чорне мереживне боді, під яким не було бюстгальтера, тож дівчина виблискувала своїми пишними сексуальними грудьми.
Лук Торн доповнила чорною шовковою спідницею максі і рожевими туфлями-човниками. А ще у зірки була рожева сумочка.
Акторка зробила укладання, вечірній макіяж і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руки – браслетом і каблучкою.
Нагадаємо, Белла Торн у красивих босоніжка і сукні з розрізом до талії з'явилася на вечірці.
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