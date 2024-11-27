Без трусів: 51-річна співачка в сукні з розрізами до талії прийшла на прем'єру мюзиклу про Роббі Вільямса

Британська артистка Беверлі Найт у сексуальному вбранні з'явилася на івенті.
В Лондоні відбувся прем'єрний показ біографічного мюзиклу "Роббі Вільямс: Better Man". Захід відвідали зірки, серед яких була співачка Беверлі Найт, яка привернула увагу своїм пікантним луком.
Артистка постала в чорній шовковій сукні з галтером і розрізами до талії, під якою не було трусів.
Аутфіт Найт доповнила чорними лакованими босоніжками на високих платформах і підборах. У Беверлі були довгі дреди, макіяж з чорними стрілками і коричневою помадою, манікюр кольору гнилої вишні, золоті сережки-кільця з камінням у вухах і золоті каблучки з камінням – на пальцях.
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