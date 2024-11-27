Олена Зеленська розповіла про проблему зі здоров’ям українського президента

Володимир Зеленський страждає через великі навантаження та стреси.

У президента України Володимира Зеленського часто болить спина через великі фізичні та емоційні навантаження.

У цьому зізналася перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

За її словами, від болів у спині український президент страждає через великі навантаження та стреси від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Тисяча днів війни загартували мого чоловіка. Стрес руйнує його спину", — сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, раніше дружина українського президента Олена Зеленська повідомила, що їхні діти під час війни не виїжджають за межі України та зараз перебувають у столиці.

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