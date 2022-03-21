Джуліанна Мур підтримала Україну

Голлівудська зірка висловила свою підтримку українцям та закликала всіх приєднуватися до благодійної ініціативи.

Американська актриса та лауреат "Оскара" Джуліанна Мур опублікувала в Instagram відео, в якому постала у синьо-жовтій шапці.

Як виявилося, бренд Marea clothing створює такі шапки у кольорах прапора України, а всі отримані з продажу гроші передає до UNICEF Ukraine.

"Кошти від купівлі цієї шапки йдуть на рахунок @unicef_ukraine. Мій чудовий і талановитий друг @alesssophiab з @mareaclothing створила їх і багато хто з вас вже придбав їх, але якщо ви ще не купили, це чудовий спосіб висловити свою підтримку народу України", — написала Джуліанна.

У коментарі під публікацією написала акторка Мішель Пфайффер: "Мої вже в дорозі" — маючи на увазі, що теж купила собі шапки.

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