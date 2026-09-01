Ранкова вправа для шиї, яка активізує платизму / © www.credits

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Б’юті-рутини не завжди потребують окремих 20 хв перед дзеркалом. Спеціаліст із моделювання обличчя Джозеф Каррільйо запропонував використати час, який ми й так проводимо біля раковини, та поєднати звичну процедуру з невеликиою справою для шиї.

Як це працює

За словами експерта, під час полоскання рота можна додати м’яке розтягнення шиї. Ідея проста: витягнути шию вгору, скласти руки, опустити голову та свідомо розтягнути передню частину шиї.

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У процесі залучається платизма — тонкий поверхневий м’яз, який проходить від нижньої частини обличчя до шиї та верхньої частини грудної клітки. Саме тому такі рухи часто включають до б’юті-практик, спрямованих на роботу із зоною шиї та нижньої частини обличчя.

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Головний плюс вправи — її не потрібно вписувати в окремий графік. Ви вже стоїте біля раковини, тож залишається лише додати кілька усвідомлених секунд руху.

Як повторити вправу

Під час полоскання рота витягніть шию вгору, складіть руки, потім обережно опустіть голову та виконайте м’яке розтягнення. Не робіть різких рухів і не доводьте шию до дискомфорту.

Каррільйо радить саме такий підхід, мінімум зусиль — максимум зручності для щоденної рутини. Адже найпростіше регулярно виконувати не те, що займає багато часу, а те, що легко прив’язати до вже сформованої звички.

Кілька секунд біля раковини навряд чи перетворять ранкову рутину на повноцінне тренування, але можуть стати приємним способом додати руху у звичайний день, а головне — для цього не потрібно нічого, крім вас, дзеркала та кількох вільних секунд.

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