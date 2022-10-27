Археологи знайшли два мечі вікінгів на старому цвинтарі

Шведські археологи під час розкопок натрапили на цінну знахідку.

Археологи зі шведської організації Arkeologerna знайшли мечі епохи вікінгів у районі Вестманланд, неподалік комуни Чепінг.

Про це пише Heritage Daily.

Місце містить 100 могил та 2 кургани. Коли розкопали повністю один із млинів неподалік комуни Чепінг, знайшли в ньому велику схованку скляних намистин. А всередині нього археологи побачили два мечі вікінгів, які були розташовані вертикально.

Крім того, під час розкопок виявили обпалені кістки тварин та рештки людей. Археологи побачили пазурі ведмедя та частини гребінця. Також був іграшковий предмет. Під час дослідження району виявили докази раннього заселення. Були залишки сільськогосподарського землеробства бронзового чи раннього залізного віку.

Район Вестманланд залишається цінним для дослідників історії. Раніше тут уже знаходили мечі доби вікінгів – близько 20 штук. Проте вперше виявили незаймані мечі в одному похованні.

Раніше стало відомо, що жителька Лондона Лара Майклм під час прогулянки знайшла меч XVI століття у багнюці на березі Темзи.

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