До Землі наближається небезпечний 671-метровий астероїд: відома дата

Поблизу Землі у вівторок, 3 жовтня, пролетить потенційно небезпечний астероїд 349507 (2008 QY).

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Довжина небесного об'єкта становить 671 м. Відстань від астероїда до Землі становитиме 6,3 млн кілометрів. Швидкість руху астероїда – 75 456 км/год.

"Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче, ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його потенційно небезпечним об’єктом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через 250 млн років всі континенти Землі об'єднаються – життя буде під загрозою: прогноз вчених.

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