На Сонці стався новий потужний спалах: на Землі зникав зв'язок

Сонце вступило в найактивніший період за останні 11 років.

24 жовтня космічний апарат NASA SDO зафіксував появу потужного спалаху на Сонці класу Х. Це найсильніші виверження випромінювання та енергії, які можливі на нашій зірці.

Про це пише Space.

Спалах класу Х3.3 виник в активному регіоні сонячних плям під назвою AR3869. Ці плями наразі переміщаються поверхнею Сонця і найближчими днями будуть повністю спрямовані в бік Землі.

Протягом години Сонце викидало в космос потоки потужного рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання, яке потрапило на нашу планету 24 жовтня. Це випромінювання призвело до появи блекауту над Австралією та Південно-Східною Азією. Це означає, що на деякий час у цих регіонах зникав короткохвильовий радіозв'язок. Такі відключення радіозв'язку не є рідкістю під час потужних спалахів на Сонці.

Учені вважають, що найближчими днями в активному регіоні сонячних плям відбудеться ще кілька масштабних вибухів, що може негативно вплинути на нашу планету.

Раніше вчені попередили, що Сонце наближається до піку активності у своєму 11-річному циклі, що загрожує нашій планеті магнітними бурями, відключеннями електрики та перебоями зв'язку.

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