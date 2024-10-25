В ОП повідомили, чи робила Україна "секретну пропозицію" Путіну

В Офісі президента зазначили, що російський диктатор хоче воювати і шукає "відмазки", чому не погоджується на Формулу миру.
В Офісі президента спростували заяву президента Росії Володимира Путіна про нібито отриману через Туреччину "секретну пропозицію" від України.
Про це заявив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Литвин зазначив, що Україна має Формулу миру. Однак Путін бажає вести війну, і постійно шукає "відмазки", аби на погоджуватись на формулу.
"У нас є Формула миру. Вона є в Статуті ООН. А у нього (у Путіна – ред.) є бажання вести війну, і він винуватець агресії. Тому йому постійно потрібно шукати відмазки, чому він два роки не йде на Формулу миру", – висловився радник президента України.
Нагадаємо, Путін заявив, начебто у вересні на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку представник Туреччини отримав від України якусь "секретну пропозицію" для Росії.
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