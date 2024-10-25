В ОП сообщили, делала ли Украина "секретное предложение" Путину

В Офисе президента отметили, что российский диктатор хочет воевать и ищет "отмазки", почему не соглашается на Формулу мира.

В Офисе президента опровергли заявление президента России Владимира Путина о якобы полученном через Турцию "секретном предложении" от Украины.

Об этом заявил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин, сообщает "Интерфакс-Украина".

Литвин отметил, что у Украины есть Формула мира. Однако Путин желает вести войну, и постоянно ищет "отмазки", чтобы не соглашаться на формулу.

Также читайте О чем можно договориться с Путиным: Сенцов назвал единственную цель кремлевского диктатора

"У нас есть Формула мира. Она есть в Уставе ООН. А у него (у Путина – ред.) есть желание вести войну, и он виновник агрессии. Поэтому ему постоянно нужно искать отмазки, почему он два года не идет на Формулу мира", – высказался советник президента Украины.

Напомним, Путин заявил, что в сентябре на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке представитель Турции получил от Украины какое-то "секретное предложение" для России.

Читайте также: