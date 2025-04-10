"Рожевий Місяць" у квітні 2025 року: коли і як побачити явище

Рожевий Місяць / © ТСН.ua

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У ніч проти 12 квітня на небі з’явиться перший весняний повний Місяць, відомий як «Рожевий». Він засяє поруч із яскравою зорею Спікою, створюючи разюче видовище.

Про це повідомило видання Livescience.

Попри назву Місяць не обов’язково буде рожевим — його колір залежить від атмосферних умов, тому він може мати вигляд золотавого або навіть оранжевого, особливо під час сходу.

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Коли і як спостерігати?

Повний Місяць досягне піку о 3:22 (за київським часом) 13 квітня, але найкращий момент для спостереження — це його схід під час сутінків, коли він перебуває низько над горизонтом і набуває теплих відтінків. У Північній Америці можна помітити, як поблизу нього сяє Спіка, а в Південній півкулі Місяць навіть закриє цю зірку.

Назва пов’язана не з кольором, а з весняними квітами — флоксами, які розквітають у цей час і мають ніжний рожевий відтінок. Крім того, саме цей Місяць визначає дату Великодня: 2025 року свято припадає на 20 квітня.

Цього разу Місяць буде «мікромісяцем» — він перебуватиме на максимальній відстані від Землі, тому здаватиметься трохи меншим, ніж зазвичай. Не пропустіть цю чарівну подію! Наступний повний Місяць, відомий як «Квітковий», з’явиться вже 12 травня.

Нагадаємо, астероїд, який налякав людство, може зіткнутися з Місяцем.