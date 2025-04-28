Розкрита молекулярна таємниця великих губ африканських цихлід

Африканські цихліди / © earth.com

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Африканські цихліди, що мешкають у озерах Вікторія, Малаві та Танганьїка, завжди привертали увагу біологів і акваріумістів через свої надзвичайно великі й товсті губи. Це явище стало предметом численних досліджень, оскільки таке несхоже явище є рідкісним серед риб. Вчені прагнуть зрозуміти, як і чому цихліди розвинули таку особливість.

Про це пише earth.com.

Завдяки роботам доктора Нагохтоші Маічі з Токійського технологічного інституту, який очолив дослідження, вчені почали розбиратись у молекулярних даних та структурах тканин цих риб. Виявилось, що риби з великими губами мають унікальний склад протеогліканів, які надають їхнім губам об’єму та еластичності.

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Паралельна еволюція та екосистеми озер

Озера Східної Африки, такі як Вікторія, Малаві і Танганьїка, стали природними лабораторіями, де цихліди різних видів розвивали подібні ознаки незалежно одна від одної. Це явище, відоме як паралельна еволюція, показує, як природа виробляє схожі адаптації в різних умовах. Вчені змогли виявити цікаві закономірності, порівнюючи види риб з різних озер.

Молекули протеогліканів та їхня роль

Виявилось, що збільшені губи цихлід містять протеоглікани — великі молекули, які відіграють важливу роль у розвитку та структурі тканин, зокрема в суглобах і шкірі. Ці молекули за допомогою води допомагають тканинам риб розширюватись і набувати характерного об’єму.

Роль генетики та клітинного сигналу

Дослідження показало, що зростання губ у цихлід починається ще на ранніх стадіях їхнього розвитку. Гени, відповідальні за формування компонентів позаклітинного матриксу, активуються ще у молодих риб, що вказує на те, що процес росту губ починається дуже рано й триває протягом їхнього життя. Виявлено також, що за розвиток цих губ відповідальна активація певних генів, пов’язаних із шляхами сигналізації Wnt, що підтримують зростання тканин.

Зв’язок з людською біологією

Ці молекули протеогліканів знайдені також у людей, особливо у випадках, пов’язаних з розладами шкіри, як-от келоїди, коли тканини розростаються надмірно. Це відкриття дає підстави для подальших досліджень, щоб зрозуміти, як ці молекули сприяють зростанню або надмірному зростанню тканин у інших організмів.

Використання великих губ для живлення

Низка досліджень припускає, що такі великі губи можуть допомогти цихлідам ефективніше шукати їжу в скелястих середовищах або мінімізувати пошкодження тканин під час годування. Інші дослідження вказують на те, що більша поверхня губ дозволяє більш ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем, що може полегшити пошук їжі у таких складних екосистемах.

Чому не всі цихліди мають великі губи

Не всі види цихлід у Східній Африці розвивають великі губи. Це зумовлено тим, що ця ознака є полігенною, тобто для її розвитку потрібна активність кількох генів, які разом створюють ефект. Важливими факторами також є екологічні умови, такі як спосіб харчування або дієта риб.

Майбутні дослідження

На сьогодні вчені виявили кілька ділянок у геномі цихлід, які можуть впливати на товщину губ. Це відкриття є важливим кроком для розуміння механізмів розвитку таких рис у тварин, а також для дослідження аналогічних процесів у людському організмі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли у глибоководних риб спільний загадковий ген.