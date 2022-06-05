У 3000-річному перуанському храмі вчені знайшли секретний тунель 

Під час дослідження в перуанських Андах у 3000-річному храмі вчені знайшли потаємний прохід, що має абсолютно унікальні архітектурні особливості.

Цей тунель — один із 35, виявлених під храмом у Чавін-де-Уантар, археологічному пам'ятнику, розташованому у північно-центральних Андах, приблизно за 434 км на північ від Ліми.

Про це пише Express.

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Вважається, що Чавін-де-Уантар, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, заселили ще в 3000 до н.е., а руїни та артефакти датують приблизно 1200 роком до н.е. Між 900-500 роками до н.е. це місце займала чавінська культура.

"Новий сполучний тунель зовсім інший. Він має іншу форму будівництва, яка не є характерною для звичайних тунелів", — розповіли вчені.

Під час дослідження також помітили таємничий об'єкт, який виявився скульптурною церемоніальною кам'яною чашею, що має з обох боків крила та вирізану голову птаха кондора.

Нагадаємо, на мексиканському півострові Юкатан археологи знайшли руїни стародавнього міста мая. Його виявили на будівельному майданчику майбутнього промислового парку.

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