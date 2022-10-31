Збій в Instagram: чому сторінки користувачів раптово заблокували

У сервісі сталося раптове призупинення облікових записів користувачів.
Менше ніж через тиждень після того, як месенджер WhatsApp зазнав серйозного збою, сторінки користувачів Instagram раптово заблокували. Тепер вони отримують таке повідомлення: "Ми призупинили ваш обліковий запис 31 жовтня 2022 року".
Про проблеми з Instagram повідомляє також Sky News.
Водночас у Instagram заявили, що вивчають проблему. Поки відповіді на питання, чому облікові записи тисяч користувачів раптово призупинили, не надано.
"Ми знаємо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram та розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності", - написали в компанії.
Українські користувачі теж скаржаться на проблеми з Instagram. Деякі блогери пишуть, що спочатку кількість підписників почала раптово зменшуватися, а потім їхній обліковий запис взагалі заблокували.
За інформацією Downdetector, десятки тисяч людей мають проблеми з доступом до соціальної мережі.
Нагадаємо список корисних українських чатботів, які рятують життя.
Раніше в Україні створили сервіс для допомоги біженцям через напад РФ.
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