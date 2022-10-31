Сбой в Instagram: почему страницы пользователей внезапно заблокировали

Менее чем через неделю после того, как мессенджер WhatsApp потерпел серьезный сбой, страницы пользователей Instagram внезапно заблокировали. Теперь они получают следующее сообщение: "Мы приостановили вашу учетную запись 31 октября 2022 года".

О проблемах с Instagram сообщает также Sky News.

В то же время в Instagram заявили, что изучают проблему. Пока ответ на вопрос, почему учетные записи тысяч пользователей внезапно приостановили, не предоставлены.

"Мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с доступом к своей учетной записи Instagram и рассматриваем этот вопрос и просим прощения за неудобства", — написали в компании.

Украинские пользователи тоже жалуются на проблемы с Instagram. Некоторые блоггеры пишут, что сначала число подписчиков начало внезапно уменьшаться, а затем их аккаунт вообще заблокировали.

По информации Downdetector, десятки тысяч людей испытывают проблемы с доступом к социальной сети.

Напомним список полезных украинских чатов, спасающих жизнь.

Ранее в Украине создали сервис для помощи беженцам из — за нападения РФ.

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