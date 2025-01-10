Вчені б'ють на сполох: чверть прісноводних видів під загрозою зникнення

Дослідники виявили, що майже кожен четвертий вид прісноводних риб, ракоподібних та бичків-бабок зазнає серйозної загрози щодо зникнення.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Дослідження показало, що 24% прісноводних риб, ракоподібних та бичків-бабок перебувають під загрозою вимирання через хімічне забруднення, каналізаційні відходи, надмірний забір води та інвазивні види.

Більшість видів, що перебувають під загрозою, потерпають від забруднення, зокрема через сільське та лісове господарство. Аналіз показав, що прісноводні екосистеми також зазнають шкоди через перепрофілювання земель для агровиробництва, забір води та греблі, які блокують міграцію риб. Надмірний вилов та інвазивні види лише погіршують ситуацію, сприяючи вимиранню місцевих видів.

"Річки, озера, струмки та прісноводні водно-болотні угіддя є ключовим середовищем існування, у якому живе понад десяту частину всіх відомих видів, зокрема близько третини хребетних і половина тварин, навіть якщо вони займають менше 1 відсотка поверхні Землі", — йдеться в повідомленні.

Однак, за даними досліджень, 35% водно-болотних угідь було втрачено між 1970-м і 2015 роком, що втричі швидше за зменшення лісів. Також 37% великих річок більше не мають вільної течії.

Загроза для видів, що мешкають в таких екосистемах, серйозна. Найбільше видів, які опинилися під загрозою зникнення, зосереджено в озері Вікторія, озері Тітікака, водно-болотних зонах Шрі-Ланки та Західних Гатах Індії. Серед тих, що перебувають на межі зникнення, найбільшого ризику зазнають краби, раки і креветки, а також прісноводні риби і бички-бабки.

Ці водно-болотні угіддя не лише підтримують життя багатьох видів, але й забезпечують важливі екосистемні функції, такі як боротьба з повенями, зміною клімату та підтримка життєдіяльності мільярдів людей. Втрати цих середовищ мають серйозні наслідки для природи та людства.

Нагадаємо, в тканинах майже всіх риб і молюсків, виловлених на північному заході Тихого океану, виявили частинки пластику та інших забруднювачів.

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