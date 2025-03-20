Вчені з'ясували, що відбувається в мозку чоловіка під час сексу

Вчені нарешті отримали відповідь, що саме відбувається в мозку чоловіка під час сексу, проаналізувавши мозкову активність мишей під час спарювання.

Як передає Daily Mail, їхній аналіз показує, що під час сексу в чоловічому мозку відбувається "складний танець", в якому беруть участь дві хімічні речовини. І саме цей танець контролює перебіг статевого акту, аж до еякуляції.

Хоча в цьому дослідженні брали участь лише миші, вчені зазначають, що ділянки мозку і системи нейромедіаторів, які відповідають за сексуальну функцію, схожі і у чоловіків. І в майбутньому отримані результати можуть прокласти шлях до лікування чоловіків з передчасним сім'явиверженням.

"Я вважаю, що наше дослідження відкрило двері для розроблення клінічних методів лікування", - сказав Ай Міясака, докторант Університету Цукуби в Японії і перший автор дослідження.

Хоча сексуальна поведінка широко вивчалася і раніше, до цього часу більшість досліджень були зосереджені на ініціації сексу. Однак те, що відбувається в мозку під час інших фаз – збудження, введення пеніса в піхву і еякуляцію – досі залишалося загадкою.

"Сексуальна поведінка – це складна послідовність подій", - пояснює старший автор дослідження Цінхуа Лю з Національного інституту біологічних наук у Пекіні.

У своєму новому дослідженні вчені вивчали мозкову активність самців мишей протягом усієї серії дій, пов'язаних із сексом. Команда вводила флуоресцентні сенсори в ядро – ділянку мозку, яка відіграє роль у винагороді. Оптичне волокно загорялося, якщо мозок вивільняв дофамін – хімічну речовину, яка часто асоціюється із задоволенням – і ацетилхолін – нейромедіатор, який регулює дофамін.

Результати показали складний танець між цими двома хімічними речовинами на кожному етапі.

Також читайте Сексуальне задоволення: що це означає саме для вас

Перед збудженням мозок мишей-самців починав "ритмічно" виділяти ацетилхолін. Приблизно через шість секунд мозок також почав виділяти дофамін.

Потім, коли самець вводив свій пеніс у піхву самиці миші, вивільнення ацетилхоліну і дофаміну коливалося в часі з поштовхами миші.

Нарешті, у самців, які досягли еякуляції, вивільнення дофаміну значно сповільнювалося, а потім швидко зростало під час переходу до еякуляції.

"Дослідження виявило динаміку того, як різні хімічні речовини працюють разом у мозку, щоб регулювати переходи через різні стадії чоловічої сексуальної поведінки", - говорить доктор Лю.

На думку дослідників, миші та люди мають різну сексуальну поведінку, але їхні ділянки мозку та нейромедіатори можуть бути схожими.

Вони припускають, що це дослідження може дати нові ключі до лікування сексуальної дисфункції, зокрема, передчасної еякуляції, на яку страждають від 20 до 30 відсотків сексуально активних чоловіків.

"Ми очікуємо, що наші висновки стануть відправною точкою для більш складних досліджень молекулярних і нейронних механізмів, які регулюють час еякуляції, а також для потенційного розроблення нових методів лікування сексуальних дисфункцій у людей", - підсумували вони у своєму дослідженні, опублікованому в журналі Neuron.

Нагадаємо, вчені виявили зв'язок між сексом і ризиком захворювання на рак. Рак шийки матки щороку забирає життя тисяч жінок у світі.

Читайте також: