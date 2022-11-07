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З'явилися перші зображення нового Xiaomi 13

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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462
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З'явилися перші зображення нового Xiaomi 13

Фото: OnLeaks

Обидва смартфони отримають новий топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2.

Фото очікуваних смартфонів Xiaomi 13 і 13 Pro, які мають представити вже наприкінці листопада або на початку грудня 2022-го.

Інсайдер OnLeaks опублікував рендери Xiaomi 13 і 13 Pro.

"Звичайна модель з 6.2-дюймовою матрицею ззовні схожа на останні моделі iPhone  за рахунок плоских граней і квадратного блоку камер", - пише інсайдер.

Характеристики Xiaomi 13 Pro:

  • на передній частині моделі розташований екран-водоспад з діагоналлю 6,7 дюйма;
  • тильна сторона Xiaomi 13 Pro схожа на молодшу версію;
  • по правій стороні розташовані кнопки регулювання гучності та кнопка живлення.
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Розміри Xiaomi 13 становлять 152,8×71,5×8,3 мм (товщина 10,3 мм з виступом задньої камери), а Xiaomi 13 Pro – 163×74,6×8,8 мм (11,8 мм).

Нагадаємо, Xiaomi анонсувала появу власного автомобіля в березні нинішнього року. 

Тим часом російська компанія "МТС" запустила продаж уживаних смартфонів у своєму онлайн-магазині. 

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Дата публікації
Перегляди
462
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