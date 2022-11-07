З'явилися перші зображення нового Xiaomi 13

Фото очікуваних смартфонів Xiaomi 13 і 13 Pro, які мають представити вже наприкінці листопада або на початку грудня 2022-го.

Інсайдер OnLeaks опублікував рендери Xiaomi 13 і 13 Pro.

"Звичайна модель з 6.2-дюймовою матрицею ззовні схожа на останні моделі iPhone за рахунок плоских граней і квадратного блоку камер", - пише інсайдер.

And now comes your very first look at the vanilla #Xiaomi13! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)



This time, on behalf of @CompareDial https://t.co/onsIFSuoEx pic.twitter.com/jURxPnyYC0 — Steve H.McFly (@OnLeaks) November 7, 2022

Характеристики Xiaomi 13 Pro:

на передній частині моделі розташований екран-водоспад з діагоналлю 6,7 дюйма;

тильна сторона Xiaomi 13 Pro схожа на молодшу версію;

по правій стороні розташовані кнопки регулювання гучності та кнопка живлення.

Розміри Xiaomi 13 становлять 152,8×71,5×8,3 мм (товщина 10,3 мм з виступом задньої камери), а Xiaomi 13 Pro – 163×74,6×8,8 мм (11,8 мм).

Нагадаємо, Xiaomi анонсувала появу власного автомобіля в березні нинішнього року.

Тим часом російська компанія "МТС" запустила продаж уживаних смартфонів у своєму онлайн-магазині.

Читайте також: