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Появились первые изображения нового Xiaomi 13

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
497
Время на прочтение
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Появились первые изображения нового Xiaomi 13

Фото: OnLeaks

Оба смартфона получат новый топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Фото ожидаемых смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro, которые должны быть представлены уже в конце ноября или начале декабря 2022-го.

Инсайдер OnLeaks опубликовал рендер Xiaomi 13 и 13 Pro.

"Обычная модель с 6.2-дюймовой матрицей извне похожа на последние модели iPhone за счет плоских граней и квадратного блока камер", – пишет инсайдер.

Характеристики Xiaomi 13 Pro:

  • на передней части модели расположен экран-водопад с диагональю 6,7 дюйма;
  • тыльная сторона Xiaomi 13 Pro похожа на более молодую версию;
  • по правой стороне расположены кнопки регулировки громкости и кнопка питания.
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Размеры Xiaomi 13 составляют 152,8×71,5×8,3 мм (толщина 10,3 мм с выступом задней камеры), а Xiaomi 13 Pro – 163×74,6×8,8 мм (11,8 мм).

Напомним, Xiaomi анонсировала появление собственного автомобиля в марте этого года.

Тем временем российская компания "МТС" запустила продажу подержанных смартфонов   в своем онлайн магазине.

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Дата публикации
Просмотры
497
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