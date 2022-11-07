Появились первые изображения нового Xiaomi 13

Фото ожидаемых смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro, которые должны быть представлены уже в конце ноября или начале декабря 2022-го.

Инсайдер OnLeaks опубликовал рендер Xiaomi 13 и 13 Pro.

"Обычная модель с 6.2-дюймовой матрицей извне похожа на последние модели iPhone за счет плоских граней и квадратного блока камер", – пишет инсайдер.

And now comes your very first look at the vanilla #Xiaomi13 ! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)



Это время, на протяжении @CompareDial https://t.co/onsIFSuoEx pic.twitter.com/jURxPnyYC0 — Steve H.McFly (@OnLeaks) November 7, 2022

Характеристики Xiaomi 13 Pro:

на передней части модели расположен экран-водопад с диагональю 6,7 дюйма;

тыльная сторона Xiaomi 13 Pro похожа на более молодую версию;

по правой стороне расположены кнопки регулировки громкости и кнопка питания.

Размеры Xiaomi 13 составляют 152,8×71,5×8,3 мм (толщина 10,3 мм с выступом задней камеры), а Xiaomi 13 Pro – 163×74,6×8,8 мм (11,8 мм).

Напомним, Xiaomi анонсировала появление собственного автомобиля в марте этого года.

Тем временем российская компания "МТС" запустила продажу подержанных смартфонов в своем онлайн магазине.

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