5 ознак того, що ви вибрали правильну дорогу в житті: як позбутися сумнівів

Іноді для того, щоб зрозуміти, чи правильно ми вибрали свій життєвий шлях – роботу, партнера, місце для життя, нам необхідні підказки. Оскільки досить часто нас долають сумніви і невпевненість у своєму виборі. Психологи надали рекомендації стосовно того, як визначати, чи дійсно вибраний нами шлях правильний. Розповідаємо, як перевірити, що ви йдете своєю життєвою дорогою.

Як визначити, що ви йдете своїм життєвим шляхом

Довіряйте своїй інтуїції та внутрішньому голосу. Коучі й тренери особистісного розвитку часто використовують метод "тепло/холодно". Якщо ви ухвалюєте будь-яке складне рішення або в чомусь сумніваєтеся, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу чи інтуїції. Якщо все правильно, ваше серце вам говоритиме "так, тобто, тепло". Якщо долають якісь сумніви стосовно вибору чи дії, є внутрішній дискомфорт, то означає "ні, холодно". Внутрішній голос ніколи не помиляється, тому треба йти за власними відчуттями і довіряти своїй інтуїції.

Коучі й тренери особистісного розвитку часто використовують метод "тепло/холодно". Якщо ви ухвалюєте будь-яке складне рішення або в чомусь сумніваєтеся, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу чи інтуїції. Якщо все правильно, ваше серце вам говоритиме "так, тобто, тепло". Якщо долають якісь сумніви стосовно вибору чи дії, є внутрішній дискомфорт, то означає "ні, холодно". Внутрішній голос ніколи не помиляється, тому треба йти за власними відчуттями і довіряти своїй інтуїції. Шукайте ознаки узгодженості та гармонії. Коли ви йдете своїм шляхом, у житті все складається саме собою, без особливих зусиль. Вам не треба виборювати чи завойовувати щось, життя надає вам можливості, нових людей, потрібні обставини. Якщо ви збиваєтеся зі свого шляху, перед вами починають зачинятися навіть ті двері, які, здавалося б, будуть відчинені завжди. Ви починаєте втрачати – гроші, здоров’я, зв’язки тощо.

Коли ви йдете своїм шляхом, у житті все складається саме собою, без особливих зусиль. Вам не треба виборювати чи завойовувати щось, життя надає вам можливості, нових людей, потрібні обставини. Якщо ви збиваєтеся зі свого шляху, перед вами починають зачинятися навіть ті двері, які, здавалося б, будуть відчинені завжди. Ви починаєте втрачати – гроші, здоров’я, зв’язки тощо. Помічайте почуття задоволення та радості. Якщо ви задоволені своїм вибором справи, якою займаєтеся, коханою людиною, що поряд, значить, це ваш життєвий шлях. Ні, це зовсім не значить, що ви не відчуватимете якихось труднощів, але вони легко вирішуватимуться. Вам завжди допомагатимуть і ви почуватиметеся щасливішими і задоволеними від того, що маєте.

Якщо ви задоволені своїм вибором справи, якою займаєтеся, коханою людиною, що поряд, значить, це ваш життєвий шлях. Ні, це зовсім не значить, що ви не відчуватимете якихось труднощів, але вони легко вирішуватимуться. Вам завжди допомагатимуть і ви почуватиметеся щасливішими і задоволеними від того, що маєте. Довіряйте процесу та приймайте виклики. Стовідсоткового позитиву та безпроблемного життя на вашому шляху не буде – це варто розуміти. Але якщо ви йдете своєю дорогою, то кожна вирішена проблема даватиме вам відчуття сили та впевненості, і ви переходитиме на інший життєвий рівень. Так би мовити, отримуватимете від життя бонуси. Це може бути підвищення фінансової спроможності, зустріч своєї другої половинки, важлива кар’єрна перемога тощо. Якщо ви помилково вибрали не свій шлях, проблем у житті лише більшатиме, вони вас виснажуватимуть і заганятимуть у глухий кут. Це значить, що вам доведеться відмовитися від обраного шляху і пошукати свій.

Стовідсоткового позитиву та безпроблемного життя на вашому шляху не буде – це варто розуміти. Але якщо ви йдете своєю дорогою, то кожна вирішена проблема даватиме вам відчуття сили та впевненості, і ви переходитиме на інший життєвий рівень. Так би мовити, отримуватимете від життя бонуси. Це може бути підвищення фінансової спроможності, зустріч своєї другої половинки, важлива кар’єрна перемога тощо. Якщо ви помилково вибрали не свій шлях, проблем у житті лише більшатиме, вони вас виснажуватимуть і заганятимуть у глухий кут. Це значить, що вам доведеться відмовитися від обраного шляху і пошукати свій. Поради та підтримка від інших людей. Якщо ви йдете своєю дорогою, вам звідусіль допомагають. Це може бути допомога рідних, друзів чи колег – фінансова, фізична чи емоційна підтримка. Вам пропонують нові цікаві ідеї, якісь вигідні пропозиції та підтримку у вирішенні проблем. Якщо ви йдете не своїм шляхом, то здаватиметься, що вам ставлять палиці в колеса, вас обдурюватимуть, зраджуватимуть і заважатимуть в усьому.

Читайте також:

Імена жінок, які ніколи не знатимуть бідності: притягують гроші й талан, неначе магнітом

Десять очевидних ознак: як зрозуміти, що тебе не поважають у стосунках

Що заважає нам бути щасливими: 6 основних причин, яких треба негайно позбутися