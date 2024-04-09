Чому чоловік готовий піти із сім’ї заради іншої жінки: 9 причин

Попри обіцянку зберігати вірність все життя, деякі чоловіки замислюються про те, щоб розірвати свій шлюб заради іншої.

Насправді, існує безліч причин, через які чоловік може піти з родини. Психологи виділяють дев’ять основних, хоча їх набагато більше. Розповідаємо, чому чоловік готовий покинути свою родину заради іншої жінки.

Чому чоловік іде із сім’ї: 9 причин

Пошук гострих відчуттів. Коли чоловікові здається, що він застряг у побуті та повсякденній рутині, він намагатиметься шукати щось нове. І справа не в тому, що чоловік розлюбив свою другу половинку, йому просто хотітиметься пригод і змін у своєму одноманітному житті.

Коли чоловікові здається, що він застряг у побуті та повсякденній рутині, він намагатиметься шукати щось нове. І справа не в тому, що чоловік розлюбив свою другу половинку, йому просто хотітиметься пригод і змін у своєму одноманітному житті. Чоловікові стало нудно. Там, де зникають емоції та пристрасть, оселяється нудьга й одноманітність. Чоловікові хочеться чимось надихатися, і якщо цього немає в родині, він почне пошуки на стороні.

Там, де зникають емоції та пристрасть, оселяється нудьга й одноманітність. Чоловікові хочеться чимось надихатися, і якщо цього немає в родині, він почне пошуки на стороні. Він гравець. Чоловіки мисливці по своїй натурі, тому їм завжди хочеться азарту та ігор. Якщо вдома "здобич" уже є, ціль досягнуто, він може піти далі шукати пригод. Такі чоловіки будуть фліртувати з іншими жінками, спокушати та завойовувати їх.

Чоловіки мисливці по своїй натурі, тому їм завжди хочеться азарту та ігор. Якщо вдома "здобич" уже є, ціль досягнуто, він може піти далі шукати пригод. Такі чоловіки будуть фліртувати з іншими жінками, спокушати та завойовувати їх. Чоловік хоче потішити своє его. Якщо чоловік не впевнений у собі, не має внутрішньої точки опори, він шукатиме підтвердження ззовні. Для одного це може бути робота та кар’єрні перегони, для іншого – увага жінок, яка підвищуватиме його самооцінку.

Якщо чоловік не впевнений у собі, не має внутрішньої точки опори, він шукатиме підтвердження ззовні. Для одного це може бути робота та кар’єрні перегони, для іншого – увага жінок, яка підвищуватиме його самооцінку. Він почувається нереалізованим. Якщо чоловіка не влаштовує щось у шлюбі, він буде шукати задоволення в інших стосунках. Це можуть бути додаткові емоції, інтелектуальні чи сексуальні потреби, задоволення яких йому пропонує інша жінка.

Якщо чоловіка не влаштовує щось у шлюбі, він буде шукати задоволення в інших стосунках. Це можуть бути додаткові емоції, інтелектуальні чи сексуальні потреби, задоволення яких йому пропонує інша жінка. Чоловік прагне свободи. Сімейне життя для такої людини може здаватися справжнім випробуванням. Оскільки доводиться себе обмежувати виконанням певних обов’язків перед дружиною та дітьми. Тому чоловік може шукати іншого зв’язку, де він почуватиметься вільним від сімейних зобов’язань.

Сімейне життя для такої людини може здаватися справжнім випробуванням. Оскільки доводиться себе обмежувати виконанням певних обов’язків перед дружиною та дітьми. Тому чоловік може шукати іншого зв’язку, де він почуватиметься вільним від сімейних зобов’язань. Відсутність емоційної близькості. Якщо між подружжям немає розуміння та емоційної прив’язаності, чоловік шукає задоволення цієї потреби в іншої жінки. Яка, як йому здається, краще його розуміє, більше поважає і турбується про нього.

Якщо між подружжям немає розуміння та емоційної прив’язаності, чоловік шукає задоволення цієї потреби в іншої жінки. Яка, як йому здається, краще його розуміє, більше поважає і турбується про нього. Він почувається недооціненим. Якщо у шлюбі не цінують старання чоловіка, його дії, здобутки, не підтримують ініціативи, тоді він може піти з родини. Чоловікові важливо відчувати, що ним захоплюються, визнають його авторитет, цінують і поважають.

Якщо у шлюбі не цінують старання чоловіка, його дії, здобутки, не підтримують ініціативи, тоді він може піти з родини. Чоловікові важливо відчувати, що ним захоплюються, визнають його авторитет, цінують і поважають. Він схильний до впливу інших чоловіків. Якщо його друзі чи колеги по роботі мають зв’язки на стороні, то чоловік за прикладом інших також шукатиме жінок, щоб підтвердити свою приналежність до товариства. Яке може підштовхнути його до сімейної зради, бо вважає це нормою.

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