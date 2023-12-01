Чому чоловік раптом перестав писати і зник: 3 небанальні причини

Якщо так сталося, що ви познайомилися в інтернеті чи просто у вас стосунки на відстані, і чоловік раптом зник, то на це є причини. Такі стосунки мають багато підводних каменів, оскільки ви не бачите того, що відбувається у чоловіка в житті. А він то зникає, то раптом з’являється, і причин на таку поведінку начебто немає. Втім психологи зазначають, що тут жінці варто замислитися, чи варто взагалі продовжувати такі стосунки. Розповідаємо, чому чоловіки раптом припиняють писати і кудись зникають.

Причина №1: інша жінка

Це одна з головних причин, чому чоловік то зникає, то раптом знову з’являється. Він банально може бути одружений або у нього просто є інша, окрім вас. І не залежно від того, що він говорить, варто перевірити наявність іншої жінки. Можливо, він посварився зі своєю дружиною, і просто вирішив задля розваги завести інші легкі стосунки, які ні до чого не зобов’язують.

Причина №2: пошук пригод чи спортивний інтерес

Є категорія чоловіків, які за допомогою спілкування в інтернеті намагаються підвищити свою самооцінку. Оскільки у реальному світі не можуть похизуватися якимись визначними успіхами чи здобутками. І все, що такому чоловікові потрібно – це отримати підтвердження того, що ним цікавляться і захоплюються. І коли він отримує свою сатисфакцію, тоді раптом безслідно зникає.

Причина №3: чоловік вирішив, що нецікавий вам

Жінки думають, якщо будуть холодно поводитися із чоловіком, таким чином викликатимуть у нього більший інтерес та бажання. Але чоловік таку поведінку може сприйняти по-своєму. Наприклад, подумати, що він не цікавий жінці, оскільки вона не відповідає на його повідомлення чи мало з ним спілкується, не проявляє жодної ініціативи. У такому випадку варто виявляти більшу зацікавленість до чоловіка, щоб він раптом не зник. Хто знає, можливо це той самий, на все життя.

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